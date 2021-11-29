В Армении случаев заражения штаммом омикрон COVID-19 пока нет

В Армении пока не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом COVID-19 омикроном.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Штаммы вирусов идентифицируются не методом ПЦР, а путем их секвенирования. Эти работы ведутся и в Армении.

«Сегодня для проведения таких исследований мы уже отправили в лабораторию несколько образцов. Эти исследования проводятся регулярно. На данный момент у нас нет этого штамма», - сказала Аванесян, добавив, что при его обнаружении, общественность будет проинформирована.

Пока неизвестно, эффективны ли существующие вакцины против нового штамма. По этому поводу есть беспокойство, и по мере изменения штаммов, эффективность вакцин против нового штамма постоянно проверяется.

Штамм омикрон распространился из Южной Африки. В связи с появлением нового штамма Министерство здравоохранения РА планирует временно ограничить въезд в Армению граждан из ЮАР, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Мадагаскара и Танзании.