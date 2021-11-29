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Володина переизбрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Володина переизбрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) был переизбран ее председателем. Как передает Арменпресс, об этом сообщила думская пресс-служба.

"По предложению спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна председателем ПА ОДКБ на очередной срок единогласно избран председатель Государственной думы Вячеслав Володин", - сказали в пресс-службе.

Заседание проходит в режиме видео-конференц-связи.


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