Володина переизбрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
15:14, 29 Ноябрь, 2021
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДКБ) был переизбран ее председателем. Как передает Арменпресс, об этом сообщила думская пресс-служба.
"По предложению спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна председателем ПА ОДКБ на очередной срок единогласно избран председатель Государственной думы Вячеслав Володин", - сказали в пресс-службе.
Заседание проходит в режиме видео-конференц-связи.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен