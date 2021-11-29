В Ереване проходит конференция комитетов и офисов АРФ «Ай Дата»

В Ереване проходит очередная конференция комитетов и офисов АРФ «Ай Дата».

Как передает «Арменпресс», в центре обсуждений проблемы Арцаха после войны 2020 года, ситуация в регионе, новые вызовы, стоящие перед армянским народом в контексте безопасности и внешней политики.

В своем вступительном слове представитель бюро АРФД и председатель Центрального совета Армянского национального комитета Акоп Тер-Хачатурян признал, что Армения и армяне утратили чувство безопасности, бывшее в период Национального движения 1988 года, что и привело к независимости и освобождению Армении.

По словам Акопа Тер-Хачатуряна, есть четыре основных направления деятельности армянских национальных комитетов. Первое направление - работа по повышению осведомленности о Родине, работа по лоббированию укрепления государственности Армении за рубежом, а также работа по признанию права Арцаха на самоопределение и независимость. Вторая - это поле «Ай Дата», признание Геноцида армян и ликвидации его последствий. Третье - вопрос защиты прав армян на своей родине, во всем мире, где бы они ни находились. И четвертое - вопрос политизированности армянской молодежи диаспоры.

«Естественно, страница скорби и отчаяния для нас давно закрыта, работа не прерывается, мы будем двигаться вперед с дополнительным импульсом», - добавил представитель руководства АРФ Дашнакцутюн.

Председатель бюро АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян заявил, что 44-дневная война, последовавшие за ней события существенно изменили баланс военно-политических сил на Южном Кавказе, сложившаяся ситуация требует от Армении полной переоценки угроз Армении и Арцаху.

По словам Рустамяна, непосредственной угрозой для Армении и Арцаха являются амбиции турецко-азербайджанского тандема, стремление объединить тюркские страны вокруг идеи Великого Турана и как можно скорее получить максимальную пользу этой войны. Поэтому главной задачей должно быть предотвращение этих устремлений.

«Если до этой войны основной задачей армян, в частности «Ай Дата», было закрепление результатов победы освободительной войны, то теперь это нейтрализация поражения в этой войне и ее последствий и преодоление новых вызовов. Сегодня актуальна задача - остановить падение страны, ведущее к новым поражениям, установить красную черту, за которой любое отступление или уступка, по сути, приведут к утрате армянского генотипа и государственности», - заявил Армен Рустамян.

Предыдущая конференция комитетов и офисов АРФ «Ай Дата» прошла в в конце февраля 2020 года в Арцахе. Эти конференции организуются по решению Бюро Армянской революционной федерации и Центрального офиса «Ай Дата». Их цель - рассмотрение работ за предыдущий период, их анализ, оценка текущей ситуации и существующих рисков. Участники конференции посетят военный пантеон Ераблур, чтобы дать дань памяти героям, отдавшим свои жизни в арцахских войнах, после чего отправятся в Горис для продолжения конференции в Сюнике.