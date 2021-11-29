Британия и Израиль выступили против создания ядерного оружия в Иране

Британия и Израиль будут работать "круглые сутки", чтобы не позволить Ирану стать ядерной державой, заявили министры иностранных дел обоих стран Лиз Трасс и Яир Лапид.

Главы МИД написали совместную статью для британской газеты Telegraph, она посвящена в основном иранской проблематике, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем работать круглые сутки, чтобы не дать иранскому режиму когда-либо стать ядерной державой. Время уходит, что усиливает необходимость в тесном сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, чтобы помешать амбициям Тегерана", - говорится в статье.

В понедельник Британия и Израиль подпишут договор в сфере кибербезопасности, технологий, торговли и обороны сроком на десять лет, подчеркнули министры.

Статья вышла перед началом очередного раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Начинающийся 29 ноября раунд станет седьмым по счету с начала переговоров по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана и первым раундом после того, как в августе текущего года к власти в Иране пришла администрация президента Ибрахима Раиси. До этого предшественники Раиси провели целую серию дискуссий в Вене, завершившуюся 20 июня.