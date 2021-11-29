Министр пояснила, какой вакциной рекомендуется получать третью бустерную дозу вакцинации

Как передает «Арменпресс», министр здравоохранения Анаит Аванесян на пресс-конференции пояснила, какой вакциной рекомендуется получать третью бустерную дозу вакцинации.

«Мы установили 6-месячный срок для повторной вакцинации, то есть для получения бустерной дозы вакцинации. Через полгода после получения второго компонента граждане могут получить бустерную дозу вакцинации», - сообщила Аванесян.

По словам министра, исследования показали, что в этом случае регистрируется высокий показатель эффективности.

Распоряжением министра уже составлены таблицы, в случае какой вакцины какой бустер будет предпочтительнее. «Гражданам, привившимся вакцинами не на основе ДНК - это Moderna, Pfizer, рекомендуется бустер такого же типа», - сказала Анаит Аванесян.

В Армении уже есть граждане, получившие третью бустерную дозу. «Очень важно, чтобы в первую очередь третью бустерную дозу получили представители групп риска, граждане с хроническими заболеваниями и медицинские работники», - сказала Аванесян.