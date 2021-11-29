В ООН считают, что доходы сферы туризма в мире в 2021 году могут сократиться на $1 трлн

Доходы туристического сектора в мире по итогам текущего года могут сократиться на $1 трлн по сравнению с показателем, который предшествовал пандемии COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник Всемирная туристская организация ООН.

"Доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд в 2021 году, что является небольшим улучшением по сравнению с 2020 годом, но составляет менее половины от $1,7 трлн, зафиксированных в 2019 году, - пояснили в организации. - Экономический вклад туризма оценивается в $1,9 трлн в 2021 году, что значительно ниже значения в $3,5 трлн до пандемии". Ожидается, что число туристов, путешествующих в другие страны, будет на 70-75% ниже показателя за 2019 год, то есть до пандемии.

"Безопасное возобновление международного туризма будет по-прежнему во многом зависеть от скоординированных ответных действий стран с точки зрения ограничений на поездки, согласованных протоколов безопасности и гигиены и эффективных коммуникаций, которые помогут восстановить доверие потребителей, - отметили в организации. - Это особенно важно в тот момент, когда в некоторых регионах растет число случаев [заражения], а в разных частях мира появляются новые варианты COVID-19".

2020 год стал худшим для мирового туризма за всю историю ведения такой статистики. Число туристов, выезжающих за границу, снизилось на 1 млрд по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель достиг отметки в 1,5 млрд.