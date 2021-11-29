Температура воздуха 29-30 ноября повысится на 4-6 градусов, 1-2 декабря понизится на 10-12 градусов

Днем 29-30 ноября, в ночь на 1 декабря, 3-4 декабря на территории республики осадков не ожидается. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что днем 1-го, ночью 2-го декабря в большинстве регионов, днем 2-го в Сюнике и в Арцахе ожидаются осадки, в горных и предгорных районах в виде снега. 29-30 ноября в Араратской долине ожидаются туманы и плохая видимость. Ветер - юго-восточный, с порывами 2-5 м/с. В некоторых регионах 30 ноября и 1 декабря ожидается усиление ветра до 18-23 м/с .

29-30 ноября температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов, 1-2 декабря снизится на 10-12 градусов.

29-30 ноября, 3-4 декабря в Ереване осадков не ожидается. Осадки будут днем 1 декабря, ночью 2 декабря. Днем 29 и 30 ноября - туманы. 1 декабря возможно усиление ветра до 18-20 м/с.