Премьер-министр присутствовал на церемонии открытия новой электростанции
Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия в Ереване новой электростанции с комбинированным тепловым и газовым циклом мощностью 254 МВт.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра. Премьер-министр в сопровождении генерального директора компании «Ренко» Джованни Рубини осмотрел электростанцию, ознакомился с проделанными работами.
В проект ассигновано около 270 миллионов долларов. К строительным работам было привлечено 1 200 работников, после запуска электростанции создано 50 новых постоянных рабочих мест.
После завершения подготовительных работ электростанция будет поставлять в энергосеть РА самую дешевую электроэнергию, производимую такими станциями.
Церемония закладки фундамента электростанции с участием премьер-министра Пашиняна состоялась 12 июля 2019 года.
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