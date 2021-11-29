Премьер-министр присутствовал на церемонии открытия новой электростанции

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия в Ереване новой электростанции с комбинированным тепловым и газовым циклом мощностью 254 МВт.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра. Премьер-министр в сопровождении генерального директора компании «Ренко» Джованни Рубини осмотрел электростанцию, ознакомился с проделанными работами.

В проект ассигновано около 270 миллионов долларов. К строительным работам было привлечено 1 200 работников, после запуска электростанции создано 50 новых постоянных рабочих мест.

После завершения подготовительных работ электростанция будет поставлять в энергосеть РА самую дешевую электроэнергию, производимую такими станциями.

Церемония закладки фундамента электростанции с участием премьер-министра Пашиняна состоялась 12 июля 2019 года.