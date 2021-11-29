Вход в общественные места будет разрешен лишь при отрицательном результате ПЦР теста или сертификате вакцинации
В Армении с 1 января 2022 года вход в общественные места будет разрешен лишь при отрицательном результате ПЦР теста или сертификате вакцинации.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.
Проект уже вводится в обращение.
«С 1 января вход в общественные места и на культурные мероприятия будет разрешен лишь при при отрицательном результате ПЦР теста или сертификата вакцинации», - сказала Анаит Аванесян.
Ограничительные меры могут вызвать определенные неудобства, но министерство считает, что такие меры необходимы.
По состоянию на 29 ноября в Армении зарегистрировано 338 120 случаев заболевания Covid-19, вылечились 316 198 заболевших, есть 7 535 летальных исходов.
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