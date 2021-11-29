В Армении от Covid-19 скончались 23 вакцинированных больных, у которых были хронические заболевания. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

«Опыт применения около 1,2 миллиона вакцин показывает, что они безопасны и эффективны. Лишь 79 привитых граждан имели жалобы и проблемы со здоровьем. В небольшом количестве случаев сообщалось о некоторых аллергических реакциях и ряде других симптоматических жалоб. Тем, кто нуждался в медицинской помощи, она была оказана. От Covid-19 скончались 23 вакцинированных больных, у которых были хронические заболевания. Их средний возраст превышал 75 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания, такие как диабет, злокачественные новообразования различных органов, ишемическая болезнь сердца, гипертония».

Она добавила, что уровень смертности среди непривитых граждан нельзя сравнить со смертностью среди вакцинированных граждан. «Вакцины действительно в десятки раз снижают риск обострения болезни», - сказала Анаит Аванесян.

По состоянию на сегодняшний день в Армении зарегистрировано 338 120 случаев заболевания Covid-19, вылечились 316 198 заболевших, есть 7 535 летальных исходов.