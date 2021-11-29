Не успокоюсь, пока мы не возвратим армянских пленных: Адам Шифф

На конференции Армянских национальных комитетов Соединенных Штатов председатель комитета по разведке Палаты представителей конгрессмен Адам Шифф в своем выступлении заявил, что тысячи людей в Армении и в Арцахе продолжают жить под постоянной и опасной угрозой со стороны своих соседей.

«Прямо сейчас тысячи людей в Армении и Арцахе живут под опасными и постоянными угрозами со стороны своих соседей, оплакивая бесчисленные потери – членов семей, близких, своих соседей, которые были убиты, взяты в плен, перемещены, подвергнуты пыткам или незаконно арестованы. Как вице-президент армянской группы Конгресса, я не успокоюсь, пока мы не возвратим домой многих заключенных, пока беженцы не вернутся в свои дома и пока в регионе не установится окончательный и справедливый мир», - как передает «Арменпресс», сказал Адам Шифф.

Он отметил, что они продолжат сотрудничество с Армянским национальным комитетом «Ай Дата» Америки для оказания содействия и укрепления демократии в Армении, в Арцахе, для углубления связей между США и народами Арцаха и Армении.

«Я всегда буду рядом с народами Армении и Арцаха», - заключил Адам Шифф.