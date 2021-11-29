Дуарте Пачеко предложил Алену Симоняну провести в Армении Форум молодых парламентариев

28 ноября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян встретился с председателем Межпарламентского союза Дуарте Пачеко.

После обмена приветствиями председатель НС РА поздравил Дуарте Пачеко с избранием на пост председателя Межпарламентского союза. Стороны обсудили вопросы, связанные с защитой прав человека, реализацией основных прав и свобод человека и гражданина, представительством женщин и молодежи в парламенте Армении, - передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение НС РА.

Ален Симонян представил, что женщины составляют 34% от общего числа депутатов Национального собрания. Президент Межпарламентского союза высоко оценил представленность женщин в парламенте, которая превышает средний мировой показатель. Он также подчеркнул активное политическое и гражданское представительство молодежи в текущих процессах в Армении.

Председатель Межпарламентского союза предложил спикеру НС РА провести в Армении Форум молодых парламентариев, что Аленом Симоняном было принято

Отмечается, что обе стороны признали активное участие депутатов Национального собрания РА в работе Межпарламентского союза.