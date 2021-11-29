Арест Давида Тонояна продлен еще на два месяца

Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о продлении ареста бывшего министра обороны Давида Тонояна еще на два месяца. Об этом «Арменпресс» сообщил его адвокат Сергей Ованнисян. Он сообщил, что после получения решения суда они обратятся в апелляционную инстанцию.

Давид Тоноян обвиняется в злоупотреблении, совершенном в поставках боеприпасов Минобороны.

Согласно сообщению СНБ РА, Давид Тоноян и Давид Галстян обвиняются в хищении крупной суммы - 2 277 323 840 драмов, в совершении общественно опасных деяний. Они не принимают обвинения.