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Арест Давида Тонояна продлен еще на два месяца

Арест Давида Тонояна продлен еще на два месяца

Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о продлении ареста бывшего министра обороны Давида Тонояна еще на два месяца. Об этом «Арменпресс» сообщил его адвокат Сергей Ованнисян. Он сообщил, что после получения решения суда они обратятся в апелляционную инстанцию.

Давид Тоноян обвиняется в злоупотреблении, совершенном в поставках боеприпасов Минобороны.

Согласно сообщению СНБ РА, Давид Тоноян и Давид Галстян обвиняются в хищении крупной суммы  - 2 277 323 840 драмов, в совершении общественно опасных деяний. Они не принимают обвинения.


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