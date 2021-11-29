Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на энергетическом форуме

Россия и Китай подпишут около 20 соглашений на III Российском-Китайском энергетическом бизнес-форуме, рассказал глава "Роснефти", одного из организаторов форума, Игорь Сечин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В этом году на полях форума между российскими и китайскими компаниями планируется подписание около 20 крупных соглашений в таких сферах, как поставки энергоресурсов, трансфер технологий, совместные исследования, участие в закупках, подготовка кадров, образование", - сказал Сечин, выступая на открытии форума.