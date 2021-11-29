В Армении за день подтверждено 189 новых случаев заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 29 ноября в Армении всего подтверждено 338 120 случаев заражения COVID-19, 316 198 из которых вылечились, есть 7 535 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 12 947 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 172 теста. Подтверждено 189 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 1 072 заболевших, есть 21 летальный исход.

Всего проведено 2 миллиона 360 218 тестирований.