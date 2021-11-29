Ален Симонян встретился с генеральным секретарем Межпарламентского союза

28 ноября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян встретился в Мадриде с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью НС РА.

Ален Симонян на встрече отметил, что с момента вступления в Межпарламентский союз в 1995 году, Парламент РА всегда активно участвовал в работе организации, подчеркивая важность принципов и общечеловеческих ценностей, исповедуемых Межпарламентским союзом.

Стороны обсудили вопросы, связанные с защитой прав человека в Армении, реализацией основных прав и свобод человека и гражданина, а также представительством женщин и молодежи в различных сферах общественной жизни Армении. Ален Симонян сообщил, что Национальное собрание РА присоединилось к инициативе Межпарламентского союза «Скажем да молодежи в парламенте».

Были представлены реформы, проводимые в стране после внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года, и разрабатываемое законодательство. Генеральный секретарь Межпарламентского союза выразил удовлетворение вовлечением НС РА в работу Союза, уточнив, что депутаты Армении входят в состав Бюро постоянных комиссий структуры, Бюро женщин-депутатов и в специальные комитеты.

В завершение встречи председатель НС РА подтвердил, что НС РА сделает все возможное для дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества.