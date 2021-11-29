Миссия ШОС не отметила серьезных нарушений на выборах в парламент Киргизии

Миссия ШОС не отметила нарушений норм законодательства Киргизии, которые могли бы поставить под сомнение результаты выборов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генсекретаря ШОС Ерик Ашимов.

"Миссия признает прошедшие выборы прозрачными и демократичными. Нарушений норм законодательства Кыргызской республики, ставящих под сомнение результаты выборов, не отмечено", - заявил Ашимов от имени миссии на итоговом брифинге.

Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.