Артист балета Оперного театра Гор Саркисян победил на международном фестивале
Артист Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна Гор Саркисян стал победителем третьего Международного Гомельского фестиваля.
Как передает «Арменпресс», в театре сообщили, что фестиваль проходил в Республике Беларусь, в Гомеле, с 18 по 21 ноября. В фестивале участвовали 300 артистов из 15 стран.
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