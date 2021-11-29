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Артист балета Оперного театра Гор Саркисян победил на международном фестивале

Артист балета Оперного театра Гор Саркисян победил на международном фестивале

Артист Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна Гор Саркисян стал победителем третьего Международного Гомельского фестиваля.

Как передает «Арменпресс», в театре сообщили, что фестиваль проходил в Республике Беларусь, в Гомеле, с 18 по 21 ноября. В фестивале участвовали 300 артистов из 15 стран.


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