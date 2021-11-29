В некоторых районах республики туманы: видимость - 100-150 метров
09:20, 29 Ноябрь, 2021
По состоянию на 09:00 29 ноября в Масисском, Арташатском, Араратском, Гаварском, Талинском районах и в Наири - туманы, видимость 100-150 метров.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, информируя, что все межгосударственные и республиканские автомобильные дороги открыты.
Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований на дорогах водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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