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В некоторых районах республики туманы: видимость - 100-150 метров

В некоторых районах республики туманы: видимость - 100-150 метров

По состоянию на 09:00 29 ноября в Масисском, Арташатском, Араратском, Гаварском, Талинском районах и в Наири - туманы, видимость 100-150 метров.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, информируя, что все межгосударственные и республиканские автомобильные дороги открыты.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований на дорогах водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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