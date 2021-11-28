Иран, Россия и Турция могут поддерживать безопасность в регионе при сотрудничестве с другими странами региона: Эрдоган

Исламская Республика Иран, Россия и Турция могут поддерживать безопасность и стабильность в регионе при сотрудничестве с другими странами региона, согласно веб-сайту иранской администрации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Ирана Эбрагим Раиси.

Как передает Арменпресс со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim, от также отметил. «Белый дом обучает и вооружает все террористические группы в регионе, включая Даиш и РПК, снабжая их террористическим оборудованием и инструментами для создания небезопасной обстановки».

Эбрагим Раиси выразил обеспокоенность по поводу ухудшения безопасности в Афганистане после присутствия террористов ИГИЛ (Даиш) в этой стране. «Террористические группировки не только создают угрозу безопасности в Афганистане, но и угрожают региональной безопасности. Поэтому мы не должны позволять террористическим группировкам, таким как Даиш и РПК (Рабочая партия Курдистана), угрожать безопасности стран региона », - сказал президент Ирана.

Он также указал на широкие и разнообразные области сотрудничества между Ираном и Турцией в различных секторах, включая энергетику, банковское дело и денежно-кредитные вопросы, а также торговые и коммерческие обмены, добавив: «Мы должны способствовать развитию экономических отношений, и в этом поэтому льготные тарифы могут быть пересмотрены».