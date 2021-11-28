Спикер НС РА заявил о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта на Ассамблее МПС

Делегация во главе со спикером Национального Собрания РА Аленом Симоняном принимает участие в 143-й четырехдневной ассамблее Межпарламентского союза, проходящей в Мадриде под эгидой парламента Испании.

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании РА, на заседании 28 ноября выступил спикер НС РА. Он поблагодарил своих испанских коллег за прекрасную организацию конференции и теплый прием после двухлетнего перерыва. Спикер парламента отметил, что в последние годы Армения и армянский народ столкнулись с множеством внутренних и внешних вызовов.

«Ален Симонян подчеркнул, что после бархатной революции 2018 года правительство Армении начало широкомасштабные реформы во многих сферах во имя демократических ценностей и принципов. Он подчеркнул, что в Армении нет альтернативы демократии. Спикер Национального собрания счел опасность дестабилизации и региональных конфликтов одним из серьезных вызовов для развития демократии», - говорится в заявлении.

Согласно источнику, говоря о войне в Нагорном Карабахе, развязанной Азербайджаном и продолжавшейся 44 дня, председатель НС подчеркнул необходимость поиска долгосрочного решения конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В контексте послевоенных событий Ален Симонян напомнил участникам ассамблеи встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Сочи два дня назад, на которой обсуждались пути стабилизации ситуации, разблокирования всех транспортных средств и коммуникаций, а также решение гуманитарных вопросов, в том числе возвращения армянских военнопленных и других задержанных.

Он привлек внимание на необходимость честного диалога, в котором все вопросы могут быть решены без применения силы. Глава законодательного органа назвал коррупцию одним из современных вызовов демократии, добавив, что борьба с ней является одним из основных приоритетов в Армении.

«В выступлении также были затронуты вопросы молодежи, свободы СМИ в Армении и прав женщин.

Завершая свое выступление, председатель НС РА подчеркнул, что в стремительно меняющемся современном мире необходимо объединить усилия, чтобы противостоять новым вызовам демократии.

Основные тезисы выступлений и дискуссий по повестке дня Ассамблеи построены вокруг современных вызовов демократии. Цель конференции - расширить коммуникативные возможности членов Межпарламентского союза, способствуя развитию межпарламентских отношений.

В течение предыдущих двух дней конференции делегаты говорили о функциях и решающей роли парламентов в ослаблении общественного доверия к политическим системам, поляризации через социальные сети и распространении дезинформации», сообщают из НС РА.

Отмечается, что парламентарии обменялись мнениями об эффективном сотрудничестве с общественностью, инклюзивности и представительности процесса принятия решений. Межпарламентский союз насчитывает более 120 государств-членов.

Конференция также предусматривает принятие новой стратегии Межпарламентского союза на 2022-2026 годы. Его цель - переориентировать Межпарламентскую ассамблею в тех областях, где она может иметь большое влияние и где необходимы парламентские инструменты. В стратегии определены следующие политические приоритеты: меры по борьбе с изменением климата, демократия, права человека и гендерное равенство, мир и безопасность, устойчивое развитие.