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Пожар в детском саду села Карчеван Сюникской области потушен

Пожар в детском саду села Карчеван Сюникской области потушен

28 ноября в 10:19 часов в Сюникское управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в детском саду села Карчеван вспыхнул пожар,  необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали по 1 боевому расчету пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения и Агаракской базы пожарно-спасательного отряда. 

Согласно источнику, пожар локализовался в 11:46 часов  и потушен в 12:05. 

Сгорел цокольный этаж детского сада (около 60 квадратных метров) и пол 1 этажа (около 20 квадратных метров).


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