Пожар в детском саду села Карчеван Сюникской области потушен

28 ноября в 10:19 часов в Сюникское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в детском саду села Карчеван вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали по 1 боевому расчету пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения и Агаракской базы пожарно-спасательного отряда.

Согласно источнику, пожар локализовался в 11:46 часов и потушен в 12:05.

Сгорел цокольный этаж детского сада (около 60 квадратных метров) и пол 1 этажа (около 20 квадратных метров).