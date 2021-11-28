Вечер памяти, посвященный 85-летию Александра Григоряна  

85-летие Народного артиста Армении Александра Григоряна - многолетнего художественного руководителя Русского драматического театра им. Станиславского, его друзья, близкие, актеры театра, государственные и общественные деятели отметили вечером памяти, посвященным 85-летию со дня рождения мастера.

Как передает Арменпресс, на мероприятии, которое проходило в родном театре режиссера - Русском драматическом театре им. Станиславского, коллеги поделились своими воспоминаниями о пройденном пути Александра Григоряна, показали фрагменты из его самых нашумевших спектаклей «Поминальная молитва», «Ханума», «Лунное чудовище», «Ревизор» и других.

На сцену вышли актеры театра, государственные и общественные деятели. В ходе вечера состоялось награждение выдающихся театральных деятелей медалью Александра Григоряна, которая была выпущена в 2021 году.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Александр Самсонович Григорян родился 20 августа 1936 года. Окончил Ленинградский государственный институт кино. В 26 лет стал главным режиссером Смоленского театра. В 1964 году был приглашен в Армению и назначен главным режиссером Ереванского государственного русского театра им. К.С. Станиславского, где проработал 52 года в качестве главного режиссера и художественного руководителя.

С именем Александра Григоряна связаны лучшие постановки театра: «Маскарад» М.Лермонтова, «Ревизор» Н.Гоголя, «Смерть Тарелкина» А.Сухово-Кобылина, «Макбет» У.Шекспира, «Поминальная молитва» Г.Горина и другие.

В 2000 году он стал лауреатом премии К.С. Станиславского, а в 2001 году - Международной театральной премии И.М. Смоктуновского. Удостоен звания Народного артиста Армянской ССР, Заслуженного деятеля искусств РФ, Государственной премии Республики Армения, награжден «Орденом Дружбы» Президента РФ. В 2010 году был удостоен звания академика Международной академии театра, в 2012 году – звания Почетного гражданина Еревана. В 2017 году был награжден медалью Республики Армения «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В апреле того же года Григорян поставил спектакль «Кабы воля была» по пьесе А.Н. Островского «Гроза», ставший последней работой мастера на сцене родного театра.