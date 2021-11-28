Снег, туман, сильный ветер. Погода в Армении в ближайшие пять дней

На территории Армении осадки ожидаются во второй половине дня 28 ноября — в отдельных районах, во второй половине дня 1 декабря, ночью 2 ноября — в большинстве областей, во второй половине дня 2 ноября — в Сюнике и Арцахе, в горных предгорьях —в виде снега.

В ночь на 30 ноября, 1 декабря, осадков не ожидается. Днем 28 ноября и утром 29 ноября в Араратской долине ожидается туман.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер будет юго-восточный, со скоростью 2-5 м / с, 30 ноября и 1 декабря в некоторых областях ожидается усиление ветра до 18-23 м / с.

29-30 ноября температура воздуха постепенно повысится на 5-7 градусов тепла.

В Ереване днем 28 ноября, днем 1 декабря, ночью 2 ноября ожидается дождь. 29-30 ноября, ночью 1 декабря, во второй половине дня 2 декабря, 3 ноября погода ожидается без осадков. Туман ожидается днем 28 ноября, утром 29 ноября. 30 ноября - 1 декабря ожидается усиление ветра до 18-20 м / с.