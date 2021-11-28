Спасатели потушили пожар в селе Зовабер Гегаркуникской области

28 ноября в 10:51часов в Гегаркуникское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о возгорании в одном из домов села Зовабер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

«Выяснилось, что пожар вспыхнул на крыше одного из домов в 3-м тупике 7-й улицы (около 60 квадратных метров).

Пожар был локализован в 11:20 часов и потушен в 11:40», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, сгорели деревянные элементы кровли (около 60 квадратных метров).