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Спасатели потушили пожар в селе Зовабер Гегаркуникской области

Спасатели потушили пожар в селе Зовабер Гегаркуникской области

28 ноября в 10:51часов  в Гегаркуникское областное управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о возгорании в одном из домов села Зовабер.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

«Выяснилось, что пожар вспыхнул на крыше одного из домов в 3-м тупике 7-й улицы (около 60 квадратных метров). 

Пожар был локализован в 11:20 часов и потушен в 11:40», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, сгорели деревянные элементы кровли (около 60 квадратных метров).

 


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