Из-за камнепада закрыта дорога, ведущая из села Зовуни в «Корейское ущелье»

28 ноября в 03:25 часов в Котайкское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге, ведущей из села Зовуни в «Корейское ущелье», произошел камнепад. Движение на шоссе стало односторонним.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет ереванского пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что камнепад (около 6 кубометров) произошел с холма у трассы, ведущей в «Корейское ущелье», на трассе одностороннее движение․ Есть опасность нового камнепада», - говорится в заявлении.

Согласно источнику, на месте ведутся соответствующие работы․ Шоссе двусторонне закрыто.