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Из-за камнепада закрыта дорога, ведущая из села Зовуни в «Корейское ущелье»


28 ноября в 03:25 часов в Котайкское областное  управление Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге, ведущей из села Зовуни в «Корейское ущелье», произошел камнепад. Движение на шоссе стало односторонним.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на  место выехал боевой расчет ереванского пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения. 

«Выяснилось, что камнепад (около 6 кубометров) произошел с холма у трассы, ведущей в «Корейское ущелье», на трассе одностороннее движение․  Есть опасность нового  камнепада», - говорится в заявлении. 

Согласно источнику, на месте ведутся соответствующие работы․ Шоссе двусторонне закрыто.


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