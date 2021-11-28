В Гюмри 65-летняя жительница госпитализирована с тяжелыми травмами после взрыва бытового газа

27 ноября в 19:00 часов в Ширакское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в одном из домов на 21-й улице Кироваканян в Гюмри взорвалась газовая плита, в результате чего окна и стены дома повреждены, есть риск обрушения, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения.

«Выяснилось, что в гостиной произошла утечка из газовой печи, произошел взрыв. Были повреждены два окна, входная дверь наружная стена жилого помещения (около 9 квадратных метров)», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, жительница дома Г. M. (1956 г.р.) с ожогами различной степени была доставлена в Гюмрийский медицинский центр, где врачи оценили ее состояние как тяжелое.