На трассе Аштарак-Талин и в Армавирской области туман

По состоянию на 10:46 часов 28 ноября дороги на территории Республики Армения проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Армавирской области и на трассе Аштарак-Талин Арагацотнской области — туман.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.