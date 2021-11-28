На трассе Аштарак-Талин и в Армавирской области туман
По состоянию на 10:46 часов 28 ноября дороги на территории Республики Армения проходимы.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Армавирской области и на трассе Аштарак-Талин Арагацотнской области — туман.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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