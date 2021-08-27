Анонс мероприятий на 28 ноября
17:39, Ноябрь 27, 2021
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- 17:39 Анонс мероприятий на 28 ноября
- 17:10 Инициатива «Освободительное движение» проводит митинг на площади Республики
- 16:42 Карен Андреасян примет участие в конференции министров юстиции государств-членов СЕ в Италии
- 16:31 Армен Саркисян принял исполнительного директора Армянской евангелической ассоциации Завена Ханджяна
- 15:32 Министры ИД Турции и Азербайджана обсудили последние региональные события
- 15:28 Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавира
- 15:19 Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах трехсторонней встречи в Сочи
- 15:00 Задержан начальник участка шахты «Листвяжная» Кузбасса
- 14:52 ЕСПЧ вынес решение о применении обеспечительной меры в отношении 4 пленных военнослужащих
- 14:35 Гражданин доставлен в полицию за попытку подкупить патрульных
- 14:22 Перестрелка в Нэшвилле, США: погибли три человека
- 14:07 Миротворцы обеспечили безопасность дорожно-восстановительных работ в районе Шуши
- 13:55 Политическое руководство поддержит любой шаг, необходимый для повышения боеспособности ВС. Папикян
- 13:54 Температура воздуха в Армении в ближайшие дни будет повышаться
- 13:38 Ангела Меркель заказала военному оркестру песню Нины Хаген для своей прощальной церемонии
- 13:20 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 37 новых случаев заболевания
- 12:00 Учреждения США, финансирующие науку, впечатлены научным и технологическим потенциалом Армении
- 11:57 Путин представил результаты встречи с Пашиняном и Алиевым на заседании Совета безопасности
- 11:31 Moderna работает над разработкой вакцины против штамма коронавируса «омикрон»
- 11:27 Настал момент модернизации фонда «Айастан». Президент Армении
- 11:19 Премьер-министр принимает участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”
- 11:13 Число госпитализированных в результате взрыва на шахте Кузбасса достигло 58
- 11:07 Covid-19: в Армении подтверждено 517 новых случаев
- 10:55 Новые городские автобусы выедут на улицы Еревана в несколько этапов. Айк Марутян
- 10:51 Европейские индексы снизились - 26-11-21
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