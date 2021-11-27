Инициатива «Освободительное движение» проводит митинг на Площади Республики.

Как передает Арменпресс, основатель партии «Зартонк» Ара Зограбян в своем выступлении напомнил о требованиях инициативы:предотвращениевыполнения содержания опубликованного документа,то естьделимитации и демаркации, —по их мнению, антиармянской программы, которую подпишет премьер-министр РА Никол Пашинян, а также не давать противнику коридор в Сюник, вооружить армию.

Ара Зограбян отметил, что подписанное 26 ноября трехстороннее заявление было основано на трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, положения которого были нарушены в ущерб Армении.

«Азербайджанские войска не оставались на своих позициях, а продвигались к позициям, занятым армянскими войсками, даже вторгаясь на территорию суверенной Армении. Военнопленных и заложников на родину не вернули. До недавнего времени были жертвы – причем в военных действиях. Это означает, что наша проблема безопасности не решена. «Мы не знаем, в чем будет заключаться вопрос о статусе Республики Арцах, когда будет предпринята попытка реализовать эту программу делимитации и демаркации», - сказал Зограбян в своем выступлении.

По словам основателя партии «Зартонк», цели «Освободительного движения» не могут быть достигнуты под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

«На основании вышеизложенного, «Освободительное движение»требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Я призываю все партии, общественные единицы, профессиональные сообщества, отдельных лиц объединиться под этими требованиями», - заключила Зограбян.