Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Инициатива «Освободительное движение» проводит митинг на площади Республики

Инициатива «Освободительное движение» проводит митинг на площади Республики

Инициатива «Освободительное движение» проводит митинг на Площади Республики. 

Как  передает Арменпресс, основатель партии «Зартонк» Ара Зограбян в своем выступлении напомнил о требованиях инициативы:предотвращениевыполнения содержания опубликованного документа,то естьделимитации и демаркации, —по их мнению, антиармянской программы, которую  подпишет премьер-министр РА Никол Пашинян, а также не давать противнику  коридор в Сюник, вооружить армию.

Ара Зограбян отметил, что подписанное 26 ноября трехстороннее заявление было основано на трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, положения которого были нарушены в ущерб Армении.

«Азербайджанские войска не оставались на своих позициях, а продвигались к позициям, занятым армянскими войсками, даже вторгаясь на территорию суверенной Армении. Военнопленных и заложников на родину не вернули. До недавнего времени были жертвы – причем в военных действиях. Это означает, что наша проблема безопасности не решена. «Мы не знаем, в чем будет заключаться вопрос о статусе Республики Арцах, когда будет предпринята попытка реализовать эту программу делимитации и демаркации», - сказал Зограбян в своем выступлении.

По словам основателя партии «Зартонк», цели «Освободительного движения» не могут быть достигнуты под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

 «На основании вышеизложенного, «Освободительное движение»требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Я призываю все партии, общественные единицы, профессиональные сообщества, отдельных лиц объединиться под этими требованиями», - заключила Зограбян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]