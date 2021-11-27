Армен Саркисян принял исполнительного директора Армянской евангелической ассоциации Завена Ханджяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял исполнительного директора Армянской миссионерской ассоциации Америки, члена Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» Завена Ханджяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Исполнительный директор Армянской евангелической миссионерской ассоциации Америки представил ныне реализуемые организацией в Армении, а также предстоящие программы.

Говоря о деятельности Всеармянского фонда «Айастан», член Совета попечителей фонда, в частности, приветствовал тот факт, что в последние годы фонд оказывает поддержку диаспорским организациям.

«С 2019 года фонд поддерживает диаспорскиеобщины, особенно в Ливане и Сирии. Это действительно ценится и приветствуется», - сказал Завен Ханджян.

Президент Армен Саркисян высоко оценил многолетнюю проармянскую деятельность Армянской миссионерской ассоциации Америки, ее служение Родине, Армении и Арцаху, пожелав успехов в дальнейшей деятельности.