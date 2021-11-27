Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавира
15:28, 27 Ноябрь, 2021
Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавирской области.
Как передает Арменпресс, такое решение приняло правительство РА.
«Руководствуясь частью 2 статьи 160 Конституции Республики Армения и частью 1 статьи 6 Закона о территориальном управлении,правительство Республики Армения постановляет: назначить Эдуарда Ованнесяна губернатором Армавирской области Республики Армения", - говорится в документе.
С июня 2020 года по 4 августа 2021 года Эдуард Ованнесян был председателем Комитета государственных доходов.
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