Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавира

Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавирской области.

Как передает Арменпресс, такое решение приняло правительство РА.

«Руководствуясь частью 2 статьи 160 Конституции Республики Армения и частью 1 статьи 6 Закона о территориальном управлении,правительство Республики Армения постановляет: назначить Эдуарда Ованнесяна губернатором Армавирской области Республики Армения", - говорится в документе.

С июня 2020 года по 4 августа 2021 года Эдуард Ованнесян был председателем Комитета государственных доходов.