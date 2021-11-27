Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавира

Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавира

Эдуард Ованнесян назначен губернатором Армавирской области. 

Как  передает Арменпресс, такое решение приняло правительство РА.

«Руководствуясь частью 2 статьи 160 Конституции Республики Армения и частью 1 статьи 6 Закона о территориальном управлении,правительство Республики Армения постановляет:  назначить Эдуарда Ованнесяна губернатором Армавирской области Республики Армения", - говорится в документе.

С июня 2020 года по 4 августа 2021 года Эдуард Ованнесян был председателем Комитета государственных доходов.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]