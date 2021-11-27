Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах трехсторонней встречи в Сочи

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся 26 ноября трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили также отношения Азербайджана с ОДКБ.