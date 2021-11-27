Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах трехсторонней встречи в Сочи

Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах трехсторонней встречи в Сочи

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся  26 ноября трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана. 

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили также отношения Азербайджана с ОДКБ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]