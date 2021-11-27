Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах трехсторонней встречи в Сочи
15:19, 27 Ноябрь, 2021
Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся 26 ноября трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана.
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили также отношения Азербайджана с ОДКБ.
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