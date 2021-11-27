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Задержан начальник участка шахты «Листвяжная» Кузбасса

Задержан начальник участка шахты «Листвяжная» Кузбасса

Центральный суд Кемеровской области РФ постановил задержать Сергея Герасименко, начальника участка шахты «Листвязная» в Кузбассе, на два месяца по обвинению в халатности. 

Как сообщает "Арменпресс", об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В свою очередь, начальник угольной шахты заявил, что не получал жалоб от горняков на опасные условия труда.

Сергей Герасименко - начальник угольной шахты в городе Белово Кемеровской области, где 25 ноября произошел взрыв. В результате взрыва погиб 51 человек, в том числе 46 горняков и пять спасателей. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана. По факту нарушения правил промышленной безопасности возбуждено уголовное дело. 

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