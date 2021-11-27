ЕСПЧ вынес решение о применении обеспечительной меры в отношении 4 пленных военнослужащих

Европейский суд по правам человека постановил применить обеспечительную меру в отношении 4 военнослужащих, захваченных Азербайджаном.

Об этом заявил правозащитник Артак Зейналян в беседе с Арменпресс.

Правозащитники Артак Зейналян и Сирануш Саакян обратились в Европейский суд по правам человека по вопросу о лицах, захваченных в плени считающихся пропавшими без вести - в результате военных действий, развязанных Азербайджаном 16 ноября.

Правозащитники считают приоритетным вопрос физической неприкосновенности человека и защитыего жизни.