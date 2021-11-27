Перестрелка в Нэшвилле, США: погибли три человека

Три человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в одной из квартир в Нэшвилле, штат Теннесси, США.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила полиция Нэшвилла на своей странице в Twitter.

«Детективы по расследованию убийств расследуют причину стрельбы, произошедшую в 21:45 в пятницу на Торбетт-стрит, в результате которой погибли трое молодых людей и остались четверо с не опасными для жизни огнестрельными ранениями», - заявила полиция Нэшвилла.

Отмечается, что на месте преступления были обнаружены 2 единицы огнестрельного оружия. Признаков вторжения не обнаружено.