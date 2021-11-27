Миротворцы обеспечили безопасность дорожно-восстановительных работ в районе Шуши

Российские миротворцы обеспечили безопасную работу по восстановлению дорог в Шушинском районе Нагорного Карабаха.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило Минобороны РФ.

Отмечается, что на данный момент в Нагорном Карабахе уже восстановлено около 10 километров дорог вдоль линии разграничения сторон.

«В настоящий момент выполняются мероприятия по обеспечению безопасности проведения дорожных работ. Благодаря российскому миротворческому контингенту работники дорожной службы могут безопасно заниматься восстановлением дороги. В связи с тем, что данная территория расположена вблизи линии разграничения сторон, администрация обратилась к командованию российского миротворческого контингента с просьбой обеспечения безопасности дорожных работ», - сказал представитель российского миротворческого контингента Данил Никитин.

Специалисты Российского центра гуманитарного реагирования выполняют различные задачи по обеспечению безопасности в регионе, в том числе гражданских лиц при проведении сельскохозяйственных, инженерных и профилактических работ, а также при посещении паломниками монастырских комплексов, находящихся вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе.