Политическое руководство поддержит любой шаг, необходимый для повышения боеспособности ВС. Папикян

27 ноября в Административном комплексе Министерства обороны Республики Армениясостоялось обсуждениево главе с министром обороны Суреном Папикяноми с участием руководящего состава Минобороны, Вооруженных сил, Генштаба ВС.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, министр подчеркнул перманентность и эффективность процесса широкомасштабных реформ, начатых в армии, и заверил, что политическое руководство страны твердо намерено поддержать любой шаг, необходимый для повышения боевой готовности Вооруженных сил.

В то же время Сурен Папикян потребовал приложить максимум усилий для решения вопросов дисциплины в Вооруженных силах. Министр обороны отметил важность повышения привлекательности военной профессии, а также акцентированиезаботы государства об офицере, при этом выразив уверенность, что в обозримом будущем в этом направлении будут предприняты серьезные шаги.

В завершение встречи министр обороны дал соответствующие поручения по несению боевого дежурства, а также по решению текущих проблем и предстоящим программам.