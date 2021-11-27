Ангела Меркель заказала военному оркестру песню Нины Хаген для своей прощальной церемонии

В Германии оркестр Бундесвера исполнит песню «матери немецкого панка» Нины Хагенна церемонии прощания Ангелы Меркельс должностью канцлера.

Как сообщает Арменпресс, об этом пишет «Новая газета».

По традиции, канцлер сама выбрала музыкальное сопровождение для мероприятия. Песня панк-рокерши Нины Хаген 1974 года «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen) была хитом в ГДР, откуда родом сама Меркель.

Также политик остановилась на композиции немецкой актрисы и певицы 50-х годов Хильдегард Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Fur mich soll's rote Rosen regnen). Помимо этих двух песен, оркестр Бундесвера репетирует христианский гимн «Великий Боже, славим мы тебя» (Großer Gott, wir loben dich).

Церемония прощания Меркель с должностью канцлера состоится в следующий четверг, 2 декабря. Она пройдет во внутреннем дворе Минобороны Германии в Берлине. В связи с коронавирусными ограничениями, ее посетят не более 200 человек.