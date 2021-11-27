COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 37 новых случаев заболевания

26 ноября в Арцахе было проведено 212 тестов, в результате которых было зарегистрировано 37 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 113 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусногозаболевания.

«Состояние 18 пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, 60, в том числе молодых людей- как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому. Сообщается об одном случае смерти", - говорится в заявлении министерства.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса прошли обследование 22.377 граждан, у 3773из которых данные тестированияпоказали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.