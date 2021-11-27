Учреждения США, финансирующие науку, впечатлены научным и технологическим потенциалом Армении

По приглашению Фонда науки и технологий Армении (FAST) в Армении с недельным взитом побывали делегации Бюро глобальных военно-морских исследований США и Командования развития армии США (DEVCOM) - с целью изучения и финансирования переломных идей.

Согласно сообщению FAST, американская делегация заинтересована в фундаментальных научных исследованиях, выходящих за рамки традиционных представлений о науке и технологиях. Целью визита было изучить научно-исследовательский потенциал Армении и дать возможность блестящим научным идеям развить нетрадиционное мышление в надежде на создание прекрасных технологий в ближайшем будущем.

В сопровождении представителей FAST американская делегация посетила различные научные, образовательные и технологические центры Армении в Ереване и соседних регионах. В частности, были посещения в Ереванский государственный университет, Национальный политехнический университет Армении, Американский университет Армении, Национальную академию наук, Институт радиофизики и электроники в Аштараке, Институт физических исследований, Бюраканскую обсерваторию, Центр ТУМО, а также ряд ИТ-компаний, в том числе Syner и PicsArt.

Как сообщает FAST, визит имел довольно насыщенную повестку дня, включая официальные и неформальные встречи с руководителями вышеупомянутых институтов, ректорами университетов, профессорами и учеными. В ходе этих встреч члены американской делегации ознакомились с текущими исследовательскими проектами и достижениями армянских ученых, а также с их планами на будущее.

Помимо посещения различных центров, FAST также организовал в офисе FAST отдельные встречи для молодых ученых, стартаперов и представителей технологических компаний.

В ходе визита были обозначены возможности сотрудничества между сторонами. Бюро глобальных военно-морских исследований США и Командование развития армии намерены запустить три основных механизма финансирования армянских ученых.

Первый - это предоставление грантов на поездки в Соединенные Штаты для обмена и международного сотрудничества в области знаний.

Второй: поддержка семинаров и конференций, объединяющих региональные и международные научные сообщества в Армении, которые будут способствовать обмену научными знаниями.

Третий - это финансирование фундаментальных научных исследований в течение 1-3 лет для решения фундаментальных проблем, бросающих вызов традиционному мышлению в науке и технологиях, а также применения инновационных подходов к современным научным исследованиям.

«Армения имеет долгую историю создания научных и технологических инноваций мирового уровня. Этот факт постоянно подчеркивался во время нашего визита в научно-технические институты Армении. Мы стали свидетелями весьма впечатляющих работ. Было приятно узнать о новых подходах к решению фундаментальных проблем в науке и технологиях. Большой интерес к исследованиям и личная приверженность, а также непоколебимая решимость добиться изменений характеризуют возможности, которые может предложить Армения. Мы с нетерпением ожидаем долгого и прочного партнерства с FAST, чтобы поддержать блестящие идеи, выдвинутые армянскими учеными», - своими впечатлениями от недельного визита поделились Патрик Роуз - главный научный сотрудник Бюро глобальных военно-морских исследований США, и Джон Брейм, руководитель группы фундаментальных и прикладных исследований Международного технологического центра армии США.

«Считая создание таких платформ значительным вкладом в установление международного сотрудничества, фонд FAST продолжит координировать весь этот процесс, чтобы быть мостом между армянскими исследователями и партнерами США, делая все возможное, чтобы донести и воплотить идеи армянских ученых», - сказала Сусанна Шамахян.

Представители Бюро глобальных военно-морских исследований США и Командование развития армии уже с нетерпением ждут своего визита, запланированного на следующий год.