Путин представил результаты встречи с Пашиняном и Алиевым на заседании Совета безопасности

На заседании Совета безопасности Российской Федерации президент России Владимир Путин представил результаты встречи 26 ноября и обсуждения премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с договоренностями по урегулированию карабахского конфликта.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Кремля.

В заседании Совета безопасности приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель спикера Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Антон Вайно, секретарь Совета безопасностиНиколай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных делСергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 ноября провели трехстороннюю встречув Сочи, по итогам которой было принято совместное заявление.