Moderna работает над разработкой вакцины против штамма коронавируса «омикрон»

Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что работает над более мощной бустерной вакциной, которая лучше защитит организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2 – таких, как недавно обнаруженный штамм «омикрон».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

В пресс-релизе компании говорится, что Moderna намерена протестировать уже разработанные новые дозировки бустеров в ближайшие недели.

Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу того, что этот новый штамм коронавируса распространяется очень быстро.