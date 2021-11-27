Moderna работает над разработкой вакцины против штамма коронавируса «омикрон»
11:31, 27 Ноябрь, 2021
Американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что работает над более мощной бустерной вакциной, которая лучше защитит организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2 – таких, как недавно обнаруженный штамм «омикрон».
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
В пресс-релизе компании говорится, что Moderna намерена протестировать уже разработанные новые дозировки бустеров в ближайшие недели.
Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу того, что этот новый штамм коронавируса распространяется очень быстро.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен