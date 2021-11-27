Настал момент модернизации фонда «Айастан». Президент Армении

Президент Республики Армения, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» Армен Саркисян надеется, что результаты соответствующих исследований, проведенных в фонде, прольют свет на ситуацию и послужат созданию атмосферы доверия.

Как передает Арменпресс, на 30-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» президент РА в своем вступительном слове отметил, что заседание 27 ноября проходит в сложный период, полный испытаний и вызовов: развязанная против Арцаха война со стороны Азербайджана, военная агрессия против суверенной территории Армении, а также последствия эпидемии.

Президент Саркисян предложил минутой молчания почтить память соотечественников, погибших за защиту и безопасность Родины, а также в результате эпидемии.

«Естественно, ситуация и все эти события также повлияли на деятельность Всеармянского фонда«Айастан» - как в Армении, так и в Арцахе». Направление работы фонда было подвержено непредвиденным корректировкам в связи с ситуацией. На сегодняшнем заседаниисообщилии об этом. Как председатель Совета попечителей Всеармянского фонда«Айастан», как президент Республики Армения, как донор фонда, как армянин, я испытываю боль из-за реакции и разговоров о недоверии», - подчеркнул президент.

По словам Армена Саркисяна, фонд прошел долгий и трудный путь, он должен сделать все, чтобы исправить прошлые ошибки и недостатки, восстановить доверие. С другой стороны, по словам президента, настал момент модернизации фонда.

«Необходимо принять на вооружение новое мышление, широко использовать новые технологии, найти новые модели организации», - подчеркнул Саркисян.

Президент поблагодарил всех соотечественников, жертвователей и благотворителей.

«Я рад, что во время недавнего телемарафона была пожертвована значительная сумма. Желаю всем нам продуктивной работы и конструктивных дискуссий», - заключил Саркисян.

На 30-м заседании Совета попечителейприсутствуют 18 из 30 членов Совета попечителей, 5 членов Совета участвуют дистанционно, председатели и представители местных органов Фонда. В заседании также принимает участие премьер-министр РА Никол Пашинян.

В повестку дня включены следующие вопросы: обсуждение исследования о целевом использовании 52 703 114 113 драмов РА, собранных в рамках национальной акции «Мы и наши границы» и переданных Республике Армения по девяти контрактам с 8 октября 2020г. по 1 ноября 2021 г.,утверждение годового бюджета Правления Всеармянского фонда «Айастан», утверждение годового финансового и программногоотчета за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 года, обсуждение вопроса о назначении Айкака Аршамяна исполнительным директором Всеармянского фонда «Айастан» сроком на три года с 27 ноября 2021 г.