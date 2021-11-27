Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Настал момент модернизации фонда «Айастан». Президент Армении

Настал момент модернизации фонда «Айастан». Президент Армении

Президент Республики Армения, председатель Совета попечителей  Всеармянского фонда «Айастан» Армен Саркисян надеется, что результаты соответствующих исследований, проведенных в фонде, прольют свет на ситуацию и послужат созданию атмосферы доверия.

Как  передает Арменпресс, на 30-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда «Айастан» президент РА в своем вступительном слове отметил, что заседание 27 ноября проходит в сложный период, полный испытаний и вызовов:  развязанная против Арцаха война со стороны Азербайджана, военная агрессия против суверенной территории Армении, а также последствия эпидемии.

Президент Саркисян предложил минутой молчания почтить память соотечественников, погибших за защиту и безопасность Родины, а  также в результате эпидемии.

«Естественно, ситуация и все эти события также повлияли на деятельность Всеармянского фонда«Айастан» - как в Армении, так и в Арцахе». Направление работы фонда было подвержено непредвиденным корректировкам в связи с ситуацией. На сегодняшнем заседаниисообщилии об этом.  Как председатель Совета попечителей Всеармянского фонда«Айастан», как президент Республики Армения, как донор фонда, как армянин, я испытываю боль из-за реакции и разговоров о недоверии», - подчеркнул президент.

По словам Армена Саркисяна, фонд прошел долгий и трудный путь, он должен сделать все, чтобы исправить прошлые ошибки и недостатки, восстановить доверие. С другой стороны, по словам президента, настал момент модернизации фонда.

«Необходимо принять на вооружение новое мышление, широко использовать новые технологии, найти новые модели организации», - подчеркнул Саркисян. 

Президент поблагодарил всех соотечественников, жертвователей и благотворителей.

 «Я рад, что во время недавнего телемарафона была пожертвована значительная сумма. Желаю всем нам продуктивной работы и конструктивных дискуссий», - заключил Саркисян.

На 30-м заседании Совета попечителейприсутствуют 18 из 30 членов Совета попечителей, 5 членов Совета участвуют дистанционно, председатели и представители местных органов Фонда. В заседании также принимает участие премьер-министр РА Никол Пашинян.

В повестку дня включены следующие вопросы: обсуждение исследования о целевом использовании 52 703 114 113 драмов РА, собранных в рамках национальной акции  «Мы и наши границы» и переданных Республике Армения по девяти контрактам с 8 октября 2020г. по 1 ноября 2021 г.,утверждение годового бюджета Правления Всеармянского фонда «Айастан», утверждение годового финансового и программногоотчета за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 года, обсуждение вопроса о назначении Айкака Аршамяна исполнительным директором Всеармянского фонда «Айастан» сроком на три года с 27 ноября 2021 г.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]