Премьер-министр принимает участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”

Премьер-министр Никол Пашинян в Ереване принимает участие в 30-м заседании совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”. В заседании принимают участие также президент Республики Армения Армен Саркисян, президент Республики Арцах Араик Арутюнян и другие.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения

Участники заседания сначала минутой молчания почтили память сынов Армении, отдавших свои жизни во имя безопасности и защиты Родины, после чего приступили к обсуждению вопросов повестки дня.