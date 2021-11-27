Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Премьер-министр принимает участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”

Премьер-министр принимает участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”

Премьер-министр Никол Пашинян в Ереване принимает участие в 30-м заседании совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”. В заседании принимают участие также президент Республики Армения Армен Саркисян, президент Республики Арцах Араик Арутюнян и другие.

 Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения

Участники заседания сначала минутой молчания почтили память сынов Армении, отдавших свои жизни во имя безопасности и защиты Родины, после чего приступили к обсуждению вопросов повестки дня.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]