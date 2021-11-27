Число госпитализированных в результате взрыва на шахте Кузбасса достигло 58

Число госпитализированных после взрыва на шахте Листвязная в Кузбассе (Кемеровская область) достигло 58 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС России, на момент аварии на шахте находились 287 горняков. 51 человек погиб.

Директор шахты Сергей Махраков, обвиняемый в нарушении правил промышленной безопасности в связи со взрывом, не признал себя виновным.