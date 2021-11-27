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Covid-19: в Армении подтверждено 517 новых случаев

Covid-19: в Армении подтверждено 517 новых случаев

За сутки  в Армении зарегистрировано 517 новых случаев коронавируса. За один день было проведено 6631 исследование, 1403 человека выздоровели, 26 человек умерли. 

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

Таким образом, всего в стране подтверждено 337.552 случая заболевания коронавирусом, 314020из них – случаи выздоровления. В настоящее время получают лечение 14 579 пациентов. 

В целом, сообщается о 7 485 случаях смерти от коронавируса. Общее количество случаев  смерти от других болезней - 1438. 

Всего было проведено 2 348 877 тестирований.


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