Цены на цветные металлы - 26-11-21

ЛОНДОН, 27 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 4.24% и составила 2619.00 долларов США, цена на медь снизилась на 3.79% и составила 9520.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.92% и составила 2259.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.72% и составила 20075.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.40% и составила 39200.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.54% и составила 3217.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 63155.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.