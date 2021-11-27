Новые городские автобусы выедут на улицы Еревана в несколько этапов. Айк Марутян

Мэр Еревана Айк Марутян сообщил, что через несколько дней мы увидим на улицах столицы новые городские автобусы, которые будут выходитьна маршруты в несколько этапов.

Как передает Арменпресс, эти 211 автобусов (8,6метров) были закуплены за счет средств городского бюджета Еревана.

«Естественно, мы продолжаем транспортную реформу, мы уже готовим тендерный пакет на закупку новой партии автобусов», - сказал Марутян.