Участок дороги Татев-Агвани-Капан Сюникской области труднопроходим для грузовиков
10:41, 27 Ноябрь, 2021
МЧС РА сообщает, что дороги на территории Республики Армения в основном проходимы.
В Ширакской области в городе Гюмри, в селах Ахурян, Ланджик туман.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, участок дороги Татев-Агвани-Капан Сюникской области (участок села Верин Хотанан) труднопроходим для грузовиков.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен