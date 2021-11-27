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Участок дороги Татев-Агвани-Капан Сюникской области труднопроходим для грузовиков

Участок дороги Татев-Агвани-Капан Сюникской области труднопроходим для грузовиков

МЧС РА сообщает, что дороги на территории Республики Армения в основном проходимы.

В Ширакской области в городе Гюмри, в селах Ахурян, Ланджик туман.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, участок дороги Татев-Агвани-Капан Сюникской области (участок села Верин Хотанан) труднопроходим для грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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